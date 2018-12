USA: Trump wzywa Kosowo do pojednania z Serbią

Donald Trump wezwał we wtorek władze Kosowa do pojednania z Serbią. Amerykański prezydent wysłał list do prezydenta Kosowa Hashima Thaciego z apelem o zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby osiągnąć długotrwałe porozumienie.