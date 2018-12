O śmierci Kazimierza Kutza poinformowała PAP jego żona Iwona Świętochowska-Kutz. Reżyser od dłuższego czasu poważnie chorował.

Jak podkreśliła Dymna w rozmowie z PAP, Kazimierz Kutz "był skarbem dla aktorów, którzy z nim pracowali". "Był człowiekiem, który się po pierwsze z aktorami przyjaźnił. Poza tym praca z nim była za każdym razem niezwykłą przygodą, ponieważ był takim dziwnym odkrywcą i podróżnikiem w głąb człowieka. Za każdym razem, nawet jak się z nim pracowało dziesiąty raz, odkrywał coś nowego. To dla aktora jest bezcenne. On nigdy nie odcinał kuponów: mam taką aktorkę, ona to umie, to niech tak gra. Kazimierz Kutz odkrywał nowe zupełnie przestrzenie w człowieku" - zwróciła uwagę.

Dymna zaznaczyła, że jako aktorka wiele zawdzięcza Kazimierzowi Kutzowi. "Bardzo wiele się od niego nauczyłam, dowiedziałam o sobie i przeżyłam rzeczywiście niezwykłe chwile, bo praca z Kazimierzem Kutzem była fantastyczna. To była za każdym razem – jak to Kaziu mówił – z jednej strony zabawa w piaskownicy, a z drugiej – lot na inną planetę. Za każdym razem była pełna ogromnego napięcia, bo Kaziu był bardzo wymagający, ale też poczucia humoru. Kazimierz Kutz jak nikt inny potrafił rozbrajać napięcia, dawać uwagi w sposób wyjątkowy" - wspomniała.

Jak dodała, Kazimierz Kutz kojarzy jej się z "nieskończonym źródłem energii, radości, emocji i nieprawdopodobnej siły". "Wydawałoby się, że to jest nieśmiertelne. Dlatego nie dopuszczam w ogóle do siebie tej wiadomości, że jego nie ma. Zresztą teraz nie będę przez chwilę pracować, dlatego że zbyt bolesne są takie odejścia. Rzeczywiście to jest człowiek, któremu bardzo wiele zawdzięczamy my, już nie mówiąc o tym, ile mu zawdzięcza polska kinematografia" - powiedziała aktorka.

"Umarł ktoś, kogo wszyscy bardzo kochaliśmy i to mówię w imieniu bardzo wielu aktorów. Ja akurat reprezentuję aktorów z Krakowa, którzy tutaj z nim pracowali dużo w telewizji, kiedy był złoty okres telewizji krakowskiej. Kazimierz Kutz pracował też wielokrotnie w Starym Teatrze, ja też z nim pracowałam kilka razy. Tego nam nikt nie zabierze. Dziękuję losowi, że go spotkałam na swojej drodze, a Kutzowi, że chciał poświęcać również mnie dużo czasu, dał mi tyle radości i tyle się od niego dowiedziałam" - podkreśliła Dymna. (PAP)

autor: Daria Porycka