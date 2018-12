Premier był pytany na konferencji prasowej w Wiedniu, gdzie uczestniczy w Forum Afryka-Europa, o to, czego będą dotyczyły polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe, które odbędą się w czwartek w Londynie.

"Na pewno będziemy rozmawiali o różnych scenariuszach wyjścia Wielkiej Brytanii z UE" - powiedział szef rządu. Zaznaczył, że "widać wyraźnie, że może się zdarzyć różnie", może być również tak, że brytyjski parlament nie ratyfikuje umowy wyjścia z UE.

"Mam głęboką nadzieję, że rozsądek zwycięży; że nawet w przypadku, gdy będzie to bezumowne wyjście, to bardzo szybko uda się wypracować mechanizmy handlowe, mechanizmy współpracy zagranicznej tak, żeby w kolejnych 12 miesiącach jak najmniej ucierpiała na tym polska gospodarka" - mówił szef rządu.

Wyraził przekonanie, że polscy "kreatywni przedsiębiorcy wyjdą z tego obronną ręką". "Ale chcemy dbać o całą UE. Dla nas stabilność w ramach UE jest dużą wartością, bo naszym podstawowym priorytetem jest podnosić standard życia Polaków do poziomu europejskiego. Chcemy, żeby UE rozwijała się jak najszybciej, bo dzięki temu również dobrze rozwija się Polska, a o to nam przede wszystkim chodzi" - dodał.

Morawiecki zaznaczył, że Polska zawsze opowiadała się za "jak najbardziej kompromisowym podejściem" do Brexitu, starając się przybliżać do siebie obie strony, a jednocześnie szanując mandat KE i unijnego negocjatora Michela Barniera do prowadzenia negocjacji z Wielką Brytanią.

"Pozostaje nam dzisiaj mieć nadzieję, że ta umowa, która została wynegocjowana kilka tygodni temu, będzie ratyfikowana. Ale w przypadku, jeśli by to nie miało miejsca, jesteśmy również gotowi na bezumowne wyjście Wielkiej Brytanii z UE" - powiedział szef polskiego rządu. Przyznał zarazem, że Polska pragnęłaby, żeby Wielka Brytania pozostała w UE. "Ale to decyzja, która została już w przeszłości podjęta nie przez nas" - zastrzegł Morawiecki.

"Miejmy nadzieję, że te konsultacje międzyrządowe z Wielką Brytanią potwierdzą bliskość naszych relacji pomimo Brexitu i to, jak głęboko wymiana handlowa, współpraca inwestycyjna i gospodarcza może budować dobre wzajemne relacje" - dodał.

Ważnym tematem konsultacji - mówił Morawiecki - będzie sytuacja polskich obywateli w Wielkiej Brytanii i brytyjskich w Polsce, po wyjściu Londynu z UE. "My na pewno będziemy starali się, żeby ich los był we właściwy sposób zabezpieczony" - podkreślił.

Zaznaczył, że już kilka razy rozmawia na ten temat z premier Theresą May. "Uzgodniliśmy, że nawet w przypadku braku umowy pomiędzy UE a Wielką Brytanią, będziemy nawzajem respektować obecność obywateli polskich w Wielkiej Brytanii i brytyjskich w Polsce na zasadzie wzajemności, a więc wszelkie dotychczasowe przywileje, również przywieje socjalne, będą utrzymane. Taką obietnicę otrzymałem od pani premier" - powiedział szef rządu. Zapewnił, że Polska będzie respektować wszystkie prawa nabyte Brytyjczyków, którzy mieszkają w Polsce.

"Chcielibyśmy oczywiście zaprosić z otwartymi rękoma wszystkich, którzy wyemigrowali do Wielkiej Brytanii, ale rozumiemy, że to są indywidualne decyzje każdego człowieka, wszystkich rodzin. Jakkolwiek mam nadzieję, że widać też to, że polska gospodarka rośnie bardzo szybko, że mamy jeden z najniższych, drugi od dołu, poziom bezrobocia, że jest dużo nowych miejsc pracy i mam nadzieję, że ten mały strumyczek Polaków wracających z Londynu i z całej Wielkiej Brytanii zamieni się w trochę większy biało-czerwony strumyk" - powiedział Morawiecki.

Premier zaznaczył, że poza kwestią Brexitu, tematem konsultacji będzie też współpraca w zakresie polityki zagranicznej i wojskowości. "Wielka Brytania to niezwykle ważny partner NATO. chcemy, żeby Wielka Brytania wraz z Polską ten Sojusz cementowała, bo widać różne napięcia. Chcemy, żeby Stany Zjednoczone były cały czas najlepszym, najsilniejszym gwarantem bezpieczeństwa pokoju, bezpieczeństwa Europy w tym Polski" - powiedział.

Brytyjska premier Theresa May zapowiedziała w poniedziałek, że rząd planuje ponownie rozpocząć debatę nad projektem umowy regulującej wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w drugim tygodniu stycznia, a głosowanie odbędzie się tydzień później.

W ubiegłą środę May obroniła się przed wnioskiem o udzielenie jej wotum nieufności jako przewodniczącej Partii Konserwatywnej. Sojusznicy szefowej rządu zgromadzili 200 głosów, 117 posłów domagało się jej rezygnacji.

Jednak ten wynik był dla premier gorszy niż się spodziewano, bo posłuszeństwo wypowiedziało jej aż 37 proc. posłów ugrupowania, co pogłębi fundamentalny problem szefowej rządu: niekorzystną arytmetykę parlamentarną, z której wynika, że jej rząd nie jest w stanie uzyskać większości głosów w Izbie Gmin dla proponowanej obecnie umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.