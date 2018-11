Prezydent pod swoim wpisem zamieścił link do artykułu portalu Onet.pl, który cytuje wypowiedź szefa klubu PO Sławomira Neumanna. Szef klubu PO mówiąc o możliwości wyprowadzenia przez PiS Polski z Unii Europejskiej, podkreślił, że "ścieżka do Polexitu jest faktem, niezależnie od zaklęć Kaczyńskiego czy Morawieckiego".

"+Polexit+ staje się chyba jedynym znanym elementem programu PO. Powtarzają to jak mantrę i wyraźnie prą w tym kierunku. PO chce wypchnąć Polskę z UE? - napisał prezydent na Twitterze.

Do wpisu prezydenta odniósł się dziennikarz Wirtualnej Polski Kamil Sikora. "Oczywiście apolityczna prezydentura to mit. Ale apartyjna to chyba nie są zbyt wygórowane oczekiwania? Tymczasem pan prezydent włącza się w międzypartyjne pyskówki" - napisał dziennikarz na Twitterze.

Prezydent odpowiedział również na Twitterze. "Bo już mnie męczy ta wasza natrętna propaganda i odwracanie kota ogonem. Zniesmaczony jestem, a i Święty by nie wytrzymał... więc sorry" - napisał Andrzej Duda. (PAP)