Trzaskowski zaprezentował w piątek swych najbliższych współpracowników w ratuszu. Na funkcjach wiceprezydentów pozostaną: Renata Kaznowska i Michał Olszewski. Nowymi osobami na tych stanowiskach będą natomiast Paweł Rabiej oraz Robert Soszyński. W ratuszu będzie pracować także b. kandydatka ruchów miejskich na prezydenta Warszawy Justyna Glusman - ma odpowiadać m.in. za walkę ze smogiem.

"To bardzo zróżnicowany zespół, który jest przygotowany do trudnych wyzwań, zarówno do tych, które stają przed nami w najbliższych dniach, tygodniach, czy miesiącach, ale również patrząc na to długoterminowo - przygotowany do realizacji tych najważniejszych obietnic programowych" - powiedział Trzaskowski, prezentując swych współpracowników.

Podkreślił, że są to ludzie z olbrzymim doświadczeniem, którzy - jak mówił - albo pracowali już w urzędzie miasta i samorządzie, ale też zupełnie nowe osoby. "Po to, żeby łączyć - z jednej strony doświadczenie, z drugiej - dobrą energię" - powiedział prezydent Warszawy.

Powtórzył, że w poniedziałek zaprezentuje harmonogram realizacji najważniejszych punktów swego programu wyborczego oraz osoby odpowiedzialne za wcielanie w życie poszczególnych obietnic.