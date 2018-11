Co piąty Polak przynajmniej raz w miesiącu zastanawia się czy będzie miał za co opłacić rachunki

Wystarczy pieniędzy na bieżące zobowiązania czy nie? Co piąty Polak zadaje sobie takie pytanie co najmniej raz w miesiącu – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Co 25. notorycznie brakuje nawet na najpilniejsze potrzeby.