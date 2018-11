Dunford wystąpił podczas Forum Bezpieczeństwa Międzynarodowego w kanadyjskim Halifax. Zapytany o możliwe wzmocnienie obecności wojskowej USA w Polsce, powiedział, że Polska może być pewna amerykańskiego wsparcia, ale nie zapadły jeszcze decyzje "co do charakteru tych sił".

"Powiedzieliśmy naszym polskim rozmówcom: możecie być pewni amerykańskiej flagi w Polsce, (tego) że ona tam będzie, możecie być pewni zdolności wojskowej i naszej zdolności wypełnienia naszego zobowiązania w kwestii bezpieczeństwa Polski" - powiedział Dunford.

"To, o czym teraz rozmawiamy, to jaka byłaby najbardziej skuteczna struktura organizacyjna tej obecności i istnieje kilka sposobów, jak można to osiągnąć. Można to osiągnąć poprzez siły stałe, ale także przez rotacyjne siły wysokiej gotowości, które demonstrowałyby nasze zobowiązanie wobec Polski, a jednocześnie odstraszałyby potencjalnych adwersarzy" - dodał.

Budowę stałej bazy wojsk USA w Polsce, nazwanej roboczo Fort Trump, zaproponował prezydent Andrzej Duda podczas wrześniowej wizyty w Waszyngtonie. Polska jest gotowa wyłożyć na ten projekt 2 mld USD.