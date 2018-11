Jego zdaniem wewnątrz Unii Europejskiej są grupy, które starają się o likwidację chrześcijańskiego dziedzictwa.

„Gdy patrzy się na europejską historię, nie da się zaprzeczyć, że jest to kontynent chrześcijański. My, europejscy chrześcijańscy politycy musimy mieć dość odwagi, by to głośno powiedzieć” – mówił Szijjarto na konferencji zorganizowanej przez Instytut Polityki Chrześcijańsko-Demokratycznej. Skrytykował to, że w podstawowym dokumencie Unii Europejskiej, jakim jest traktat lizboński, nie znalazły się odniesienia do chrześcijańskich fundamentów państw europejskich.

„W UE jest obecnie silny nurt, który chce, by UE weszła w erę postchrześcijańską i postnarodową. Nacisk na to, byśmy się pozbyli chrześcijańskiego dziedzictwa i chrześcijańskich fundamentów Europy” – powiedział szef węgierskiej dyplomacji. Według niego przejawia się to przede wszystkim w zachodniej części kontynentu. Wspomniał francuską ustawę z 2004 roku, która zabroniła ostentacyjnego eksponowania symboli religijnych w szkołach publicznych, co dotyczy nie tylko strojów muzułmańskich i żydowskich jarmułek, ale także dużych krzyży.

„Niektóre siły w Europie starają się wykorzystać migrację jako sposób na pozbycie się chrześcijańskich fundamentów" – zaznaczył. Zdaniem Szijjarto osoby przybywające do UE w trakcie kryzysu migracyjnego nie są zainteresowane adaptacją do kultury, która tworzyła się w Europie przez stulecia. Minister podkreślił, że Węgry są zainteresowane silną Unią Europejską. Jednak według niego będzie ona silna tylko wtedy, jeśli składać się będzie z silnych państw narodowych, wyraźnie przyznających się do swej kultury i do chrześcijańskich korzeni.

Rządząca na Węgrzech partia Fidesz uzasadniała ochroną tradycyjnych chrześcijańskich wartości reformy, które zdaniem krytyków zagroziły niezawisłości sądów i wolności prasy. We wrześniu br. Parlament Europejski uchwalił zalecenie, by państwa unijne na podstawie art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej wszczęły wobec Węgier postępowanie w związku z zagrożeniem wartości europejskich. (PAP)

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)