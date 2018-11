Tchórzewski: Mam nadzieję, że uda się przekonać rząd do decyzji o el. jądrowej



Rzeszów, 16.11.2018 (ISBnews) - Decyzja o budowie elektrowni jądrowej powinna być przyjęta jako załącznik do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, a minister energii Krzysztof Tchórzewski ma nadzieję, że uda się przekonać do niej Radę Ministrów.

"Musi być dokument przyjęty jako załącznik do SOR" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w kuluarach Kongresu 590 w Rzeszowie.

Wyjaśnił, że chce by tak to zostało rozwiązane, mimo że nie jest to konieczne z punktu widzenia formalno-prawnego

"Mam nadzieję, że uda się przekonać Radę Ministrów" - powiedział minister.

Dodał, że powinno się do tego przyczynić zainteresowanie strony amerykańskiej rozmowami w sprawie udziału a tym projekcie.

"Z taką samą propozycją zwrócimy się do innych inwestorów" - dodał Tchórzewski.

Pod koniec września Tchórzewski mówił dziennikarzom, że udział państwa w finansowaniu energetyki może być rozważany w energetyce atomowej. Wskazał też na możliwość udziału inwestorów zewnętrznych.

Wcześniej w tym roku minister energii wskazywał, że decyzja o budowie elektrowni jądrowej w Polsce powinna być podjęta do końca roku. W maju dyrektor departamentu energii jądrowej w Ministerstwie Energii Józef Sobolewski wskazywał, że koszt budowy pierwszego polskiego bloku jądrowego może wynieść 15 mld zł, a całej elektrowni między 40 mld zł a 70 mld zł - w zależności od całkowitej zainstalowanej mocy.

