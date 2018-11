Trzaskowski pytany w TVN24, kiedy wprowadzi w stolicy darmowe żłobki, odpowiedział że najpóźniej będzie to we wrześniu przyszłego roku. Zapytany o dokładny termin odpowiedział: "Będziemy nad tym pracować. (...) Jak wejdę do ratusza i wezmę pełną odpowiedzialność, zobaczę wszystkie dokumenty, to wtedy w ciągu tygodnia otrzyma pan odpowiedź na to pytanie".

Przyszły prezydent Warszawy doprecyzował, że dokładny termin poda, gdy porozumie się z radą miasta na temat budżetu stolicy. "Na pewno będą darmowe żłobki, to na sto procent" - zadeklarował.

Trzaskowski zapowiedział darmowe żłobki w Warszawie podczas ostatniej kampanii wyborczej, gdy rywalizował o fotel prezydenta miasta z kandydatem Zjednoczonej Prawicy, Patrykiem Jakim. Już po wygranej w wyborach obiecywał, że jego pierwsze decyzje, jako prezydenta stolicy, będą dotyczyły m.in. wprowadzenia darmowych żłobków, dopłaty do zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz rozwiązań dla seniorów.