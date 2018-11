"Gazeta Wyborcza" napisała we wtorek, że według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego przewodniczący KNF Marek Chrzanowski w marcu 2018 r. zaoferował przychylność dla tego banku w zamian za mniej więcej 40 mln zł; Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa KNF. O sprawie napisał też we wtorek "Financial Times".

Neumann porównał sytuację opisaną przez "Gazetę Wyborczą" do działania gangsterskiego, w stylu Vita Corleone z filmu "Ojciec Chrzestny". "Jeden z przedstawicieli władzy, zajmującej się nadzorem nad rynkiem finansowym próbuje różnego rodzaju sztuczkami prawnymi, czy przepisami doprowadzić do upadłości jeden z polskich banków, żeby go przejąć za złotówkę. Drugi z przedstawicieli władzy mówi właścicielowi tego banku, że za +drobną opłatą+, kilkudziesięciu milionów złotych może pozbyć się tych kłopotów i będzie bezpieczny" - mówił szef klubu PO.

"Polacy, którzy oglądali film +Ojciec Chrzestny+, widzieli jak Vito Corleone za ochronę sklepów na ulicach Nowego Jorku taką opłatę pobierał. Tak działają gangsterzy" - powiedział Neumann.

Polityk zażądał od premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, by podjęli decyzję o powołaniu w Sejmie komisji śledczej. "Oczekujemy, że ci dwaj ludzie - Kaczyński z Morawieckim, którzy tyle razy mówili o uczciwym państwie i ściganiu złodziei sami zaproponują komisję śledczą, tak jak Leszek Miller, będą premierem, przy +aferze Rywina+" - powiedział Neumann.

Dodał iż oczekuje także, że szef KNF poda się do dymisji.