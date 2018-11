"Wiceminister finansów Filip Świtała i anonsowany w dzisiejszym tekście GW były wiceprzewodniczący KNF Filip Świtała, to dwie różne osoby. Łączenie obu tych osób jest ewidentną pomyłką" - oświadczył Jurek.

Wtorkowa "Gazeta Wyborcza" napisała, że Leszek Czarnecki doniósł do prokuratury na szefa KNF Marka Chrzanowskiego, miał on oferować przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za ok. 40 mln zł. Według UKNF, to próba wywierania wpływu na Komisję Nadzoru Finansowego poprzez szantaż.

W publikacji "GW" przytacza stanowisko przekazane przez rzecznika KNF Jacka Barszczewskiego. Pisze w nim, że Chrzanowski spotykał się wielokrotnie z Czarneckim, by rozmawiać o "restrukturyzacji jego banków i poprawie rentowności".

"Rzecznik twierdzi, że podczas tych spotkań Chrzanowski +został poinformowany o woli zatrudnienia w Idea Banku byłego zastępcy Przewodniczącego KNF p. Filipa Świtały w roli osoby odpowiedzialnej ze kwestie restrukturyzacji banków i funkcjonowania audytu+". Jednak Chrzanowski "kilkakrotnie zanegował kandydaturę p. Świtały z oczywistych powodów związanych z potencjalnym konfliktem interesów".

"Wobec zgłaszania tych propozycji oraz ze względu na dobro banków i bezpieczeństwo ich klientów, Przewodniczący KNF wskazał, jako jedną z możliwości, zatrudnienie p. Grzegorza Kowalczyka, posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Podczas spotkań nie były omawiane żadne konkretne kwoty dotyczące wynagrodzenia tej osoby. Przewodniczący KNF nie formułował także obietnic, które miałyby wiązać się z działaniami organu nadzoru wobec banków p. Czarneckiego nie pozostającymi w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz nieadekwatnymi do ich rzeczywistej sytuacji" - cytuje gazeta oświadczenie UKNF.

W artykule dodano, że we wrześniu 2018 r. premier powołał Filipa Świtałę na stanowisko podsekretarza w Ministerstwie Finansów.

Zgodnie z informacją MF Świtała - wiceminister, w latach 1996-2010 pracował w największych światowych firmach konsultingowych i prawniczych. W latach 2010-2014 w Komisji Europejskiej w Brukseli zajmował się zagadnieniami związanymi z polityką podatkową w podatkach bezpośrednich. W latach 2015-2016 prowadził firmę doradztwa podatkowego, specjalizującą się w zakresie podatków u źródła oraz prowadzeniem postępowań podatkowych. Od 2017 r. pracował w Ministerstwie Finansów na stanowisku dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego. Jest współautorem komentarza do ustawy o CIT, autorem komentarzy do wyroków Trybunału Sprawiedliwości oraz wielu publikacji o tematyce podatkowej.