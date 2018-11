Juncker: Nawet jeśli jeden kraj UE nie przystąpi do paktu o migracji - osłabi jej pozycję

"Jeśli jeden, dwa, lub trzy kraje odstąpią od paktu migracyjnego ONZ, to my, jako Unia Europejska, nie będziemy w stanie bronić naszych interesów"źródło: ShutterStock

Nawet jeśli tylko jeden, czy dwa kraje unijne nie przystąpią do paktu ONZ o migracji, to osłabi to pozycję UE jako globalnego gracza - oświadczył w poniedziałek na forum ekonomicznym w Berlinie przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.