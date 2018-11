"Były +malutkie i delikatne incydenty+; lepiej, żeby ich nie było, ale podziękowania dla wszystkich, którzy brali udział, dla policji i dla organizatorów" - mówił Karczewski w niedzielę w TVP Info. Jak ocenił, bardzo dobrze, iż doszło do porozumienia strony rządowej z organizatorami Marszu Niepodległości.

"To nie był marsz przeciwko nikomu, szliśmy i się cieszyliśmy, że jesteśmy Polakami, że mamy biało-czerwoną flagę, że jesteśmy krajem wolnym, pamiętamy o naszych przodkach. To była radość, ale to nie było przeciwko nikomu" - podkreślił marszałek Senatu.

Mówiąc o kulminacji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Karczewski stwierdził, że "to co chcieliśmy, to się udało". "Uroczystości upamiętniający było bardzo dużo, śmiem twierdzić, że w każdej gminie. (...) Uważam, że to jest też olbrzymią wartością, że te obchody nie zostały ograniczone do Warszawy, do dużych miast, tylko w każdej małej miejscowości zostanie trwały ślad" - podkreślił. (PAP)