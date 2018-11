W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji od godz. 11 w czwartek trwały rozmowy ministra Joachima Brudzińskiego ze związkowcami służb mundurowych. Po godz. 22 szef MSWiA Joachim Brudziński i szef policyjnych związkowców Rafał Jankowski ogłosili, że udało się osiągnąć porozumienie.

Zdaniem Glińskiego, protestującym policjantom pomógł fakt, że rząd PiS przeprowadził modernizację służb mundurowych. "To jest 9 miliardów dodatkowe, przeznaczone na modernizacje służb w Polsce, w tym na bardzo istotne podwyżki" - powiedział.

Gliński przyznał, że dla policjantów "to było za mało". "Usiedli do stołu i udało się przyspieszyć tę drugą podwyżkę. W tej chwili będzie wcześniej, to oczywiście jest trudniejsze dla finansów, ale damy radę, bo jak pani wie, gospodarka fajnie się rozwija, doskonale też wygląda ściągalność, to znaczy myśmy tę lukę VAT-owską zatkali - nie do końca, bo nigdy tego nie można zrobić w 100 procentach" - stwierdził Gliński.

"Rozumiem, że ta grupa zawodowa walczy o swoje prawa. Budżet to musi udźwignąć" - powiedział wicepremier.