KSeF. Co powinien zrobić indywidualny przedsiębiorca?

Indywidualni przedsiębiorcy stają przed wyzwaniem wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur. Mogą samodzielnie korzystać z certyfikatów i tokenów lub poczekać na bezpłatną Aplikację Podatnika KSeF 2.0, która będzie dostępna od 1 lutego 2026 r. Alternatywą jest zlecenie obsługi KSeF biuru rachunkowemu, co jednak wiąże się z nadawaniem odpowiednich uprawnień.

Resortowa poprawka może zablokować wybory do KRS

Resort sprawiedliwości wprowadził nowy wymóg, zgodnie z którym każdy kandydat do nowej Krajowej Rady Sądownictwa musi zebrać 100 podpisów poparcia. To wymaganie wywołuje krytykę wśród sędziów, którzy obawiają się ograniczenia ich praw wyborczych, szczególnie w mniejszych ośrodkach.

Lista PIP – realna pomoc czy pułapka dla firm?

Listy samokontroli PIP, mające pomóc w określeniu formy zatrudnienia, mogą stać się mylącym narzędziem dla przedsiębiorców. Eksperci podkreślają, że mimo wypełnienia checklisty, pracodawcy mogą napotkać problemy podczas kontroli, a sama lista nie jest wiążącym dokumentem prawnym.