Kto chce pracować nad ochroną Międzyodrza?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wraz z samorządami, poszukuje nowych rozwiązań dotyczących ochrony Międzyodrza po zawetowaniu ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Rozważane są opcje takie jak powiększenie terytorium już istniejącego parku narodowego lub ponowne podejście do ustawowego powołania parku. Konflikt z Pałacem Prezydenckim, który wymaga konsensusu społecznego, wciąż pozostaje nierozwiązany.

Tanie ubrania, wysoki koszt śmieci

Po wprowadzeniu nowych zasad gospodarowania odpadami tekstylnymi, niechciane ubrania nie mogą być wyrzucane do przydomowych śmieci, lecz muszą trafić do PSZOK. Efektem zmiany przepisów jest wzrost odpadów nienadających się do przetworzenia o 40%, prowadząc do decyzji o wycofaniu kontenerów PCK z Polski. Ministerstwo Środowiska poszukuje rozwiązań, które ułatwią mieszkańcom pozbywanie się niechcianych tekstyliów.

Lokale kupione, ale tylko wynajmowane. Kiedy pierwsze zasiedlenie?

Najnowsze orzeczenie NSA wyjaśnia pojęcie pierwszego zasiedlenia lokalu na potrzeby ustawy o VAT. Okazuje się, że do pierwszego zasiedlenia dochodzi w momencie oddania lokalu do użytkowania, co oznacza, że sprzedaż nieruchomości może być zwolniona z VAT, jeżeli od tego momentu upłynie co najmniej dwa lata. Wyrok ten może mieć istotne znaczenie dla przedsiębiorców planujących transakcje na rynku nieruchomości.