Czyste powietrze rok po zawieszeniu
Program 'Czyste Powietrze' miał zrewolucjonizować efektywność energetyczną polskich budynków, jednak obecnie boryka się z poważnymi problemami. Pomimo wprowadzenia nowej formy wniosków od marca, liczba zgłoszeń pozostaje znacznie poniżej oczekiwań. Eksperci ostrzegają przed wzrostem ubóstwa energetycznego, a NFOŚiGW zaleca większe zaangażowanie gmin i operatorów, aby sprostać wyzwaniom.
Marszałkowskie weto w praktyce
Nowy marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, wprowadza kontrowersyjne marszałkowskie weto, zapowiadając sprzeciw wobec projektów, które uznaje za szkodliwe lub populistyczne. Ruch ten wywołuje mieszane reakcje zarówno wśród opozycji, jak i koalicji, sugerując potencjalne konflikty z Prezydentem. Zamrażarka sejmowa staje się narzędziem wstrzymującym wiele ustaw, co może mieć poważne skutki dla przyszłych legislacji.
Nagrody dla urzędników są, bo pieniądze trzeba wydać
Coroczne nagrody dla urzędników budzą kontrowersje, zwłaszcza w kontekście budżetu państwa i jego napięć finansowych. O ile w samorządach zjawisko jest mniej krytykowane, w administracji rządowej stanowi to powód do refleksji nad efektywnością wydatków publicznych. Eksperci podkreślają, że praktyka ta nie zawsze premiuje zasługi, a raczej jest mechanizmem wykorzystywania niewydanego budżetu.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję