Czyste powietrze rok po zawieszeniu

Program 'Czyste Powietrze' miał zrewolucjonizować efektywność energetyczną polskich budynków, jednak obecnie boryka się z poważnymi problemami. Pomimo wprowadzenia nowej formy wniosków od marca, liczba zgłoszeń pozostaje znacznie poniżej oczekiwań. Eksperci ostrzegają przed wzrostem ubóstwa energetycznego, a NFOŚiGW zaleca większe zaangażowanie gmin i operatorów, aby sprostać wyzwaniom.

Marszałkowskie weto w praktyce

Nowy marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, wprowadza kontrowersyjne marszałkowskie weto, zapowiadając sprzeciw wobec projektów, które uznaje za szkodliwe lub populistyczne. Ruch ten wywołuje mieszane reakcje zarówno wśród opozycji, jak i koalicji, sugerując potencjalne konflikty z Prezydentem. Zamrażarka sejmowa staje się narzędziem wstrzymującym wiele ustaw, co może mieć poważne skutki dla przyszłych legislacji.

Nagrody dla urzędników są, bo pieniądze trzeba wydać

Coroczne nagrody dla urzędników budzą kontrowersje, zwłaszcza w kontekście budżetu państwa i jego napięć finansowych. O ile w samorządach zjawisko jest mniej krytykowane, w administracji rządowej stanowi to powód do refleksji nad efektywnością wydatków publicznych. Eksperci podkreślają, że praktyka ta nie zawsze premiuje zasługi, a raczej jest mechanizmem wykorzystywania niewydanego budżetu.