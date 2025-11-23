Kosmetyczne korekty wydatków państwa

Zmiany w budżecie państwa na 2026 rok, proponowane przez sejmową komisję finansów publicznych, obejmują przetasowania na kwotę 569,6 mln zł, co stanowi jedynie 0,06% całości wydatków. Zyskać mają m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu, jednak w innych miejscach przewidziano cięcia, np. w budżetach Ministerstwa Sprawiedliwości czy Instytutu Pamięci Narodowej. Analitycy z FOR przypominają o rosnącym deficycie finansów publicznych oraz wysokich wydatkach na programy socjalne.

Proponowane przez resort zmiany nie rozwiązują problemów spółdzielczości

Reforma spółdzielni mieszkaniowych wraca na tapet, z nowymi propozycjami, które budzą kontrowersje w środowisku spółdzielczym. Dr Jerzy Jankowski podnosi, że kluczowym problemem jest brak aktywnego udziału członków w walnych zgromadzeniach, co prowadzi do patologii. Proponowane zmiany, takie jak wybór prezesów w konkursach czy przywrócenie zebrań przedstawicieli, mają swoje przeciwników i zwolenników.

Dane pacjentów są źle chronione. Skokowy wzrost skarg do UODO

Z roku na rok rośnie liczba skarg do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, szczególnie dotyczących placówek medycznych. Praktyki takie jak niewłaściwe zabezpieczenie danych czy nadużycia przy monitoringu wizyjnym, prowadzą do kar finansowych. Systemowe zaniedbania w zakresie rejestrów medycznych i niewłaściwe zarządzanie danymi osobowymi są wyzwaniami, które wymagają pilnych rozwiązań. Eksperci podkreślają potrzebę zwiększenia świadomości oraz dostosowania przepisów do unijnych norm.