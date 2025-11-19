Giełda dostrzegła koniec eldorado w dystrybucji
Rynek energetyczny w Polsce zmaga się z potencjalnym ograniczeniem zysków operatorów systemów dystrybucyjnych prądu, co ma na celu obniżenie opłat dla konsumentów. Propozycje prezydenckie i rządowe zakładają zmiany w sposobie kalkulacji tych opłat, co wprawiło w ruch giełdę i wywołało obawy inwestorów.
Drakońskie kary za zemstę na pracowniku
Szykowane zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy mogą drastycznie zmienić krajobraz ochrony praw pracowników w Polsce. Pracodawców czekają zaostrzone sankcje za wszelkie formy odwetu, a eksperci ostrzegają przed potencjalnym paraliżem decyzyjnym i przewidywanymi nadużyciami.
Niedźwiedzia przysługa Sejmu dla podatników
Ministerstwo Finansów planuje uchylić kontrowersyjny przepis o wstrzymywaniu podatkowego przedawnienia, jednak posłowie mają inne podejście, co może bardziej zaszkodzić podatnikom. Eksperci obawiają się, że zmiany mogą jedynie pozornie rozwiązać problem, zachowując możliwość instrumentalnego wykorzystania przepisów przez skarbówkę.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję