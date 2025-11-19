Giełda dostrzegła koniec eldorado w dystrybucji

Rynek energetyczny w Polsce zmaga się z potencjalnym ograniczeniem zysków operatorów systemów dystrybucyjnych prądu, co ma na celu obniżenie opłat dla konsumentów. Propozycje prezydenckie i rządowe zakładają zmiany w sposobie kalkulacji tych opłat, co wprawiło w ruch giełdę i wywołało obawy inwestorów.

Drakońskie kary za zemstę na pracowniku

Szykowane zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy mogą drastycznie zmienić krajobraz ochrony praw pracowników w Polsce. Pracodawców czekają zaostrzone sankcje za wszelkie formy odwetu, a eksperci ostrzegają przed potencjalnym paraliżem decyzyjnym i przewidywanymi nadużyciami.

Niedźwiedzia przysługa Sejmu dla podatników

Ministerstwo Finansów planuje uchylić kontrowersyjny przepis o wstrzymywaniu podatkowego przedawnienia, jednak posłowie mają inne podejście, co może bardziej zaszkodzić podatnikom. Eksperci obawiają się, że zmiany mogą jedynie pozornie rozwiązać problem, zachowując możliwość instrumentalnego wykorzystania przepisów przez skarbówkę.