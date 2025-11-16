Estoński CIT - Problemy ze Sprawozdaniami
Eksperci podatkowi zwracają uwagę na problemy związane z zastosowaniem estońskiego CIT. Jeden z mazowieckich urzędów skarbowych postanowił odebrać spółkom możliwość korzystania z tego systemu, jeśli ich śródroczne sprawozdania finansowe nie zostały opublikowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Choć Ministerstwo Finansów i eksperci potwierdzali dotychczas, że nie ma takiego obowiązku, to nowe wezwania budzą obawy o potencjalne zaległości podatkowe. Trwają oczekiwania na odpowiedź ministerstwa dotyczące możliwości wprowadzenia zmian w przepisach.
Nowe Wymogi dla Deweloperów - Miejsca Schronienia
Od 1 stycznia 2026 r. wszystkie nowe budynki mieszkalne i użyteczności publicznej będą musiały być wyposażone w miejsca doraźnego schronienia. Przepisy nakładają na inwestorów obowiązek przedstawienia oświadczeń dotyczących spełnienia tych wymagań, warunkujących uzyskanie pozwolenia na budowę. Nowelizacje przewidują także nowe obowiązki kontrolne dla inspektorów nadzoru budowlanego, z konsekwencjami karnymi za niestosowanie się do nowych przepisów. Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ludności i dostosowanie budynków do wymogów obrony cywilnej.
