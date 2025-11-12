Zmiany w procedurze cywilnej a dostępność leków

Nowe przepisy dotyczące postępowania zabezpieczającego z zakresu własności intelektualnej mogą wpłynąć na dostępność tańszych leków generycznych. Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który usuwa obowiązek informowania sądu o postępowaniach o unieważnienie patentu oraz rezygnuje z półrocznego terminu na wnioskowanie o zabezpieczenie, budzi kontrowersje między innowacyjnymi producentami leków a firmami generycznymi.

Europa powraca do poboru wojskowego

Szereg krajów europejskich, w tym Chorwacja i Belgia, rewiduje swoje podejścia do powszechnej służby wojskowej. Polska z kolei rozwija program „wGotowości”, budując zaplecze przeszkoleniowe dla swoich obywateli, co spotyka się z mieszanymi opiniami wojskowych i polityków. Dyskusja o potencjalnym powrocie do powszechnego poboru przyciąga uwagę wielu europejskich państw.

Reorganizacja umów cywilnoprawnych

Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy do przekształcania umów cywilnoprawnych w etaty mają na celu zwalczanie fikcyjnego samozatrudnienia. Pomimo potencjalnych zysków podatkowych, reforma wiąże się z wysokimi kosztami zarówno dla państwa, jak i przedsiębiorców. Ryzyko finansowe oraz konieczność rozbudowy infrastruktury administracyjnej stają się kluczowymi wyzwaniami, które mogą przeważyć spodziewane korzyści.