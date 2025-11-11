Jawność płac: rząd uspokaja, firmy liczą stracony czas

Polska musi wdrożyć unijną dyrektywę o przejrzystości wynagrodzeń do 7 czerwca 2026 roku, jednak rząd nie przedstawił jeszcze projektu ustawy regulującej te kwestie. Przedsiębiorcy są zaniepokojeni, ponieważ implementacja dyrektywy oznacza duże zmiany w zarządzaniu płacami, które wymagają wielomiesięcznych przygotowań. Organizacje pracodawców rozważają różne działania, aby przyspieszyć prace legislacyjne, w tym apel do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o natychmiastowe działania.

Będzie więcej miejsc ukrycia

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadza nową kategorię miejsc przydatnych do tymczasowego ukrycia ludności w razie nagłych zagrożeń, takich jak naloty dronów. Chociaż te miejsca nie będą spełniały norm technicznych miejsc ochrony zbiorowej, mają uzupełniać istniejący system ochrony. Resort planuje również zmniejszyć częstotliwość obowiązkowych szkoleń z zakresu ochrony ludności, co budzi pewne obawy ze strony samorządów.

Taksa notarialna w górę

Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza podnieść niektóre maksymalne stawki taksy notarialnej w odpowiedzi na postulaty Krajowej Rady Notarialnej. Planowane zmiany mają na celu dostosowanie stawek do obecnych realiów gospodarczych, co ma poprawić rentowność kancelarii notarialnych. Ważnym elementem jest równowaga między interesami obywateli a notariuszy, którzy wykonują wiele obowiązków urzędowych. Nowe stawki mają obowiązywać głównie transakcje o dużej wartości dokonywane przez podmioty profesjonalne, nie dotkną więc indywidualnych klientów fizycznych.