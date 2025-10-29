Brak odpowiedzi urzędu będzie oznaczał milczącą zgodę
Rząd planuje rozszerzyć zastosowanie milczącej zgody w procedurach administracyjnych, co ma ułatwić m.in. umorzenie zaległości podatkowych, przedłużenie zezwoleń na przetwarzanie odpadów czy wpisanie pojazdu zabytkowego do ewidencji. Zmiany mają dotyczyć 17 ustaw i mają na celu uproszczenie skomplikowanych procedur, jak np. ocena oddziaływania na środowisko, gdzie brak decyzji w terminie oznaczałby możliwość przejścia do kolejnego etapu postępowania.
Usługi podologa są z VAT. Zwolnienie jest dla medyka, a nie dla kosmetyczki
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że usługi podologiczne są zwolnione z VAT tylko wtedy, gdy są świadczone przez medyka w ramach jego zawodowych kompetencji. Usługi wykonywane przez kosmetyczki nie korzystają z tego zwolnienia, wpływając na różnice w kosztach dla pacjentów. Wyrok podkreśla znaczenie wykonywania zawodu medycznego przy korzystaniu ze zwolnienia z VAT, co jest istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie.
