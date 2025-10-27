Koniec z ośmieszaniem dzieci w sieci?

Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadza przepisy mające na celu ochronę wizerunku małoletnich w odpowiedzi na zjawisko sharentingu. Nowe regulacje prawne mają także na celu edukację i podnoszenie świadomości rodziców w zakresie odpowiedzialności związanej z publikowaniem danych o dzieciach w Internecie. Resort we współpracy z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego zamierza ustanowić konkretne przepisy chroniące dzieci, uwzględniając również prawa majątkowe małoletnich, których wizerunki są wykorzystywane komercyjnie.

Tym razem Litwa zamyka granicę z Białorusią

W odpowiedzi na powtarzające się incydenty z balonami przemytniczymi, Litwa planuje zamknąć granicę z Białorusią. Rząd podejmie formalną decyzję o zamknięciu przejść drogowych, podczas gdy MSZ działa na rzecz wprowadzenia dodatkowych unijnych sankcji. Litwa rozważa również zacieśnienie współpracy z Polską w odpowiedzi na hybrydowe ataki ze strony białoruskiego reżimu.

E-orzeczenia wyeliminują patologie

Planowana cyfryzacja badań medycyny pracy w formie e-orzeczeń ma na celu zredukowanie czarnego rynku fałszywych orzeczeń. Elektroniczny system ma zapewnić większą kontrolę nad wydawaniem orzeczeń i eliminować możliwość ich fałszowania. Choć idea badań w formie teleinformatycznej budzi mieszane reakcje, wdrożenie e-orzeczeń to krok w kierunku uszczelnienia systemu i poprawy jakości profilaktyki zdrowotnej pracowników.