Kuszą Polskę bronią przyszłości
Polska rozważa zakup nowych samolotów myśliwskich, a amerykański Boeing oferuje naszym Siłom Powietrznym nie tylko F-15EX, ale także bezzałogowy system MQ-28 Ghost Bat jako lojalne wsparcie dla tych maszyn. Pomimo wcześniejszych planów dotyczących zakupu takich technologii, brakuje jednak decyzji i funduszy. Nowoczesna technologia ma uzupełniać polski arsenał obronny, a posłowie coraz częściej biorą pod uwagę współpracę z rodzimymi ośrodkami badawczymi.
Demo KSeF już działa, ale nie obyło się bez problemów
Od października 2025 r. dostępna jest wersja demo Krajowego Systemu e-Faktur, ale pierwsze testy napotkały na problemy, zwłaszcza z uwierzytelnieniem za pomocą pieczęci kwalifikowanej. System został uruchomiony na 100 dni przed wejściem w życie obowiązku jego używania przez największych podatników, co rodzi pytania o jego stabilność. Ministerstwo Finansów, mimo krytyki, podtrzymuje harmonogram, a nowa aplikacja ma wkrótce ułatwić przedsiębiorcom testowanie systemu przed jego pełnym wdrożeniem w lutym 2026 r.
