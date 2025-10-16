Dziwna równowaga w gospodarce USA

Ekspert Citigroup, Andrew Hollenhorst, omawia mniejsze niż oczekiwano skutki ceł wprowadzone przez administrację Trumpa na inflację i wzrost gospodarczy. USA, dzięki niskiej relacji importu do PKB, radzą sobie z kosztami ceł, które w znacznym stopniu absorbują krajowe firmy z sektorów takich jak rolnictwo i motoryzacja. Mimo że polityka Trumpa wpływa na rynek pracy jedynie w niewielkim stopniu, ekspert przestrzega przed możliwymi długotrwałymi efektami protekcjonistycznej polityki.

Ster w rękach Tuska

Borys Budka omawia obecny stan polskiej polityki pod rządami Donalda Tuska, podkreślając, że choć Koalicja Obywatelska ma jeszcze wiele do zrobienia, aby przekonać młodsze pokolenie wyborców, rząd skupia się na stabilizacji i realizacji obietnic wyborczych. Wyzwaniem pozostaje nie tylko przekonanie krnąbrnych partnerów koalicyjnych, ale również opracowanie skutecznej oferty dla młodzieży wkraczającej na rynek pracy.

Niemiecka recesja bez końca

Według analizy gospodarka niemiecka boryka się z długotrwałą recesją, mimo wzrostu wydatków na infrastrukturę i obronność. Opóźnienia w adaptacji technologicznej i zwiększona międzynarodowa konkurencja, m.in. ze strony Chin, prowadzą do kryzysu w tradycyjnych sektorach niemieckiego przemysłu. Eksperci przewidują, że ożywienie gospodarcze nadejdzie dopiero w 2027 roku, kiedy inwestycje publiczne przyniosą oczekiwane efekty.