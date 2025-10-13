Stacje paliw wolne od alkoholu

Od 2027 roku wprowadzona zostanie nowelizacja ustawy, która wprowadzi zakaz sprzedaży wysokoprocentowego alkoholu na stacjach paliw oraz reklamowania piwa, nawet bezalkoholowego. Te kroki są zgodne z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia i mają na celu ochronę społeczeństwa przed nadmiernym spożyciem alkoholu oraz promowaniem trzeźwości.

Nobel za badania na temat wpływu innowacji na wzrost gospodarczy

Tegoroczni laureaci nagrody Nobla, Joel Mokyr, Philippe Aghion i Peter Howitt, pokazali, jak innowacje napędzają rozwój gospodarczy. Ich badania podkreślają wartość kreatywnej destrukcji, w której nowsze produkty wypierają starsze, przyczyniając się tym samym do postępu gospodarczego.

Czyste Powietrze się zużyło?

Program wymiany kopciuchów, Czyste Powietrze, napotyka na poważne problemy, takie jak spadek ilości wniosków i opóźnienia w rozliczeniach. W obliczu narastających zatorów płatniczych i coraz mniejszej liczby nowych wniosków, niektórzy eksperci wzywają do reform, które mogłyby zrewitalizować efektywność i reputację programu.