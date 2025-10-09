Nord Stream a sprawa polska
Nord Stream, gazociąg stanowiący kluczowy element polityki energetycznej Rosji, został uszkodzony w wyniku celowej akcji wywiadowczej. Choć niemieckie śledztwo nie przyniosło jednoznacznych rezultatów, podejrzewa się udział Ukraińców. Istnieją jednak różne teorie: od rosyjskiego autosabotażu po operacje specjalne ukraińskich służb. Każda z nich ma swoje uzasadnienie i potencjalne konsekwencje dla międzynarodowych relacji.
Obosieczne cła na stal
Unia Europejska rozważa podwyższenie ceł na stal do 50% w celu ochrony rodzimego przemysłu. Wzmożona produkcja stali w Azji, zwłaszcza w Chinach, stanowi zagrożenie dla europejskich producentów, którzy działają w bardziej rygorystycznych ramach regulacyjnych. Choć działania mają na celu wsparcie lokalnych producentów i zrównoważenie globalnej konkurencji, mogą paradoksalnie wpłynąć na wzrost kosztów dla firm zależnych od dostaw stali, co wywoła pytania o strategiczne decyzje gospodarcze.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję