Zmiany w ordynacji podatkowej

Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wprowadzenie zmian w ordynacji podatkowej, mimo sprzeciwu wielu organizacji i ekspertów podatkowych. Proponowane zmiany zakładają m.in. uchylenie art. 44 par. 2 kodeksu karnego skarbowego, co oznacza, że sądy będą mogły ukarać podatników za przestępstwa skarbowe nawet po przedawnieniu zobowiązań podatkowych. Zmiany obejmują również nowe przesłanki przedłużenia terminu przedawnienia, co budzi obawy o bezpieczeństwo prawne podatników.

Nocna prohibicja w miastach

Coraz więcej polskich miast wprowadza nocne zakazy sprzedaży alkoholu w godzinach 22-6, z wyłączeniem restauracji i pubów. Decyzje takie są podejmowane po konsultacjach społecznych, które wykazują wysokie poparcie wśród mieszkańców, a ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie kosztów związanych z nadużywaniem alkoholu. Przykłady miast, takich jak Kraków czy Łódź, które wprowadziły takie zakazy, pokazują, że mają one znaczący wpływ na zmniejszenie liczby interwencji policyjnych.

Brak sektorowego planu na transformację energetyczną

Komisja Europejska skierowała sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości za brak ostatecznego planu na transformację energetyczną. W związku z tym Polska jest ostatnim krajem, który nie przedłożył jeszcze aktualizacji Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu. Organizacje pozarządowe i przemysł domagają się szybszej aktualizacji tego planu, aby uniknąć opóźnień w kluczowych inwestycjach i utraty zaufania społecznego. Brak ten ma poważne konsekwencje dla dekarbonizacji przemysłu i zwiększenia roli zielonego wodoru.