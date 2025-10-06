Pięć mitów na temat systemu kaucyjnego

Choć system kaucyjny został oficjalnie uruchomiony, w sklepach nadal trudno znaleźć opakowania z logo systemu, za które można odzyskać kaucję. Część producentów może unikać systemu, decydując się na płacenie kar, a zamieszanie powiększa mylenie go z wewnętrznymi politykami producentów. Wyjaśniamy, jakie opakowania są objęte systemem i jakie zasady obowiązują.

Bierne prawo wyborcze do KRS jednak nie dla neosędziów?

Prace nad nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa koncentrują się na wprowadzeniu dziesięcioletniego stażu orzeczniczego jako kryterium udziału w wyborach do KRS. Kontrowersje budzi sposób liczenia tego stażu, co może wykluczyć wielu młodych sędziów z procesu wyboru swoich przedstawicieli.

Firmy mogą stracić prawo do wywożenia śmieci

Zbliża się okres wygaśnięcia obecnych zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, a wiele firm obawia się opóźnień w wydawaniu nowych decyzji. Problem z administracyjnym „korkiem” może prowadzić do sytuacji, gdzie brak zezwoleń sparaliżuje działania sektora odpadowego i wpłynie na całe miasta.

Cztery zmiany, które zdaniem deweloperów mogą przyspieszyć budowy

Deweloperzy nawołują do zmian w prawie dotyczących umów drogowych, które obecnie spowalniają projekty budowlane. Proponują m.in. większą elastyczność w finansowaniu inwestycji drogowych oraz proceduralne uproszczenia, co może skrócić czas realizacji inwestycji i wpłynąć na cenę mieszkań.