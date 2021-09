Co ciekawe, zmiany związane ze wspomnianym dodatkiem toczą się też przy okazji nowelizacji ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, której pierwsze czytanie ma się odbyć w tym tygodniu w Sejmie. Zakładają one ujednolicenie przepisów i odejście od podziału na: świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy (dla dzieci w rodzinach zastępczych) oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego. W efekcie wszystkie dzieci – niezależnie od tego, gdzie przebywają, będą uprawnione do świadczenia wychowawczego wypłacanego przez ZUS. Jednocześnie w tym projekcie nie ma regulacji mówiących o możliwości gromadzenia pieniędzy na koncie depozytowym w odniesieniu do dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej.