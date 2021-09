Matka złożyła wniosek o przyznanie 500+ na dwoje dzieci, ale gmina wydała jej decyzję odmowną. Uzasadniła to tym, że na mocy wyroku sądu okręgowego kobieta została zobowiązana do płacenia alimentów na synów, nie zostało zaś wydane orzeczenie o opiece naprzemiennej między rodzicami. Jest to o tyle istotne, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.), w przypadku gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądowym znajduje się pod opieką naprzemienną obojga rodziców, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, to świadczenie wychowawcze przyznaje się każdemu z nich po połowie kwoty za dany miesiąc. Wprawdzie gmina przeprowadziła u opiekunów wywiady środowiskowe, z których wynikało, że dzieci tydzień zamieszkują u ojca, a następny tydzień u matki, jednak w ocenie urzędników to na ojcu spoczywa główna odpowiedzialność związana z opieką nad synami i zaspokajaniem ich potrzeb.