Jutro mija pięć lat od wprowadzenia rządowego programu 500+. W jego ramach rodzic może otrzymać na każde dziecko, które nie skończyło 18 lat, świadczenie na pokrycie kosztów związanych z jego wychowywaniem. Zwykle jest to gotówka, ale czasem wsparcie przyjmuje formę usługową lub rzeczową. Dzieje się tak, gdy dochodzi do wydawania pieniędzy niezgodnie z przeznaczeniem. Takich przypadków jest jednak mało. Przynajmniej oficjalnie. Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika bowiem, że w 2020 r. miesięcznie zaledwie 1,5 tys. świadczeń było wypłacanych w formie niepieniężnej, podczas gdy dzieci objętych rządowym programem jest 6,5 mln (patrz grafika).

Zaufanie do rodzica

Trzeba bowiem pamiętać, że w ustawie z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2047 ze zm.) nie ma przepisów, które nakładałyby obowiązek nadzoru lub kontroli nad tym, jak wydawane jest 500+. To rodzice decydują, na co przeznaczyć pieniądze. W ustawie mowa jest tylko ogólnie o tym, że świadczenie ma służyć częściowemu pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb. Zmiana formy świadczenia może nastąpić jedynie w skrajnych sytuacjach, gdy pieniądze nie są należycie wydawane.

Zdaniem ekspertów przyjęcie takiego założenia jest zasadne. – Należy zadać pytanie, czy warto w ogóle tworzyć jakieś mechanizmy kontroli o powszechnym charakterze. Byłoby to bardzo kosztowne rozwiązanie, wymagające zaangażowania dodatkowych osób lub powierzenia czynności nadzorczych dotychczasowym pracownikom, co skutkowałoby zaniedbaniem innych zadań – argumentuje dr Piotr Broda-Wysocki, socjolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jeszcze dalej idzie prof. Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego. – Skoro rząd postanowił, że 500+ ma przysługiwać na każde dziecko, to jego przyznawanie powinno być bezwarunkowe, a przepisy o marnotrawieniu powinny być z ustawy usunięte – uważa.

Zauważa, że ze względu na brak wytycznych i wskazówek ze strony MRiPS co do ich stosowania rodziny są różnie traktowane w zależności od tego, na terenie jakiego samorządu mieszkają. Przypomina przeprowadzone kilka lat temu badania, które pokazywały, że dość dużo świadczeń niepieniężnych było w Bytomiu, a mało w zdecydowanie większej Warszawie.

Przyczyną tego stanu rzeczy jest prawdopodobnie to, że warunkiem uruchomienia procedury zamiany pieniędzy na pomoc rzeczową jest to, by organ przyznający 500+ otrzymał informację o podejrzeniu marnotrawienia.