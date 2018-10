Mazurek: Wygląda na to, że zwiększymy stan posiadania w sejmikach

Wygląda na to, że zwiększymy stan posiadania w sejmikach województw, nasz wynik jest bardzo dobry, to kolejne zwycięstwo PiS - tak rzeczniczka partii Beata Mazurek odniosła się w rozmowie z dziennikarzami do sondażowych wyników wyborów samorządowych.