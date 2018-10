Według danych opublikowanych przez portal www.mylomza.pl na podstawie danych ze wszystkich 32 obwodowych komisji wyborczych, Mariusz Chrzanowski uzyskał 44,19 proc. głosów, a Agnieszka Muzyk 23,07 proc.

Miejska Komisja Wyborcza w Łomży poinformowała PAP, że brakuje jej jeszcze danych z protokołu z ostatniej komisji obwodowej i zaznaczono, że komisja nie będzie podawała cząstkowych wyników wyborów.

Według danych przedstawionych przez mylomza.pl trzeci wynik uzyskał kandydat Koalicji Obywatelskiej Maciej Borysewicz - 21,34 proc. Pozostali kandydaci uzyskali: Mirosław Derewońko (KWW Mirosława Derewońko) - 1,41 proc., Dariusz Janicki (SLD Lewica Razem) - 1,1 proc., Zbigniew Prosiński (Bezpartyjni Samorządowcy) - 3,85 proc., Tadeusz Zaremba (KWW Przyjazna Łomża) - 5,04 proc.

Mariusz Chrzanowski walczy o reelekcję. Cztery lata temu startował jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości. W tych wyborach PiS mu takiego poparcia jednak nie udzieliło wystawiając Agnieszkę Muzyk, do czerwca przez trzy lata zastępcę prezydenta Łomży, wtedy właśnie przez Chrzanowskiego zdymisjonowaną. On sam postanowił jednak startować i zrobił to z własnego komitetu wyborczego. Za tę decyzję został wykluczony z PiS.

W 2014 roku Chrzanowski zdobył stanowisko prezydenta Łomży w drugiej turze; pokonał wtedy urzędującego prezydenta Mieczysława Czerniawskiego (SLD Lewica Razem).