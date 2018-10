Pentagon: Do Syrii wciąż przyjeżdżają ochotnicy Państwa Islamskiego

Generał Joseph Dunford powiedział we wtorek, że według ustaleń Pentagonu miesięcznie do Syrii przybywa około 100 ochotników chcących walczyć w szeregach Państwa Islamskiego (IS). Jego zdaniem jest to dowód na żywotność tej organizacji terrorystycznej.