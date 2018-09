W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się III Spotkanie Seniorów, organizowane z okazji obchodzonego 1 października Międzynarodowego Dnia Osób Starszych oraz trzeciej rocznicy działalności Dziennych Domów i Klubów "Senior plus".

Szef KPRM Michał Dworczyk odczytał list premiera Mateusza Morawieckiego do uczestników spotkania. Premier życzył seniorom zdrowia, satysfakcji z życiowego dorobku oraz odczuwanego na co dzień szacunku.

"Chcę, aby Polska, nasza wspólna ojczyzna, była państwem równych szans i możliwości. By była przyjazna dla wszystkich obywateli. Pragnieniem naszego rządu jest, aby seniorzy w naszym kraju czuli się doceniani i bezpieczni, aby zachowali jak najlepsze zdrowie i w pełni uczestniczyli w życiu społecznym" - podkreślił premier.

Dodał, że właśnie temu służą dzienne domy i kluby w ramach programu "Senior plus", które umożliwiają rozwijanie zainteresowań i pasji, a także dają opiekę i rehabilitację potrzebującym. "Chcemy zapewnić Państwu godną i bezpieczną jesień życia. Państwa bagaż doświadczeń i życiowa mądrość są dla wielu źródłem inspiracji i motywacji do działania. Wierzymy, że Państwa doświadczenie połączone z aktywnością ludzi młodych jest szansą na międzypokoleniowe spotkania, które służą nam wszystkim" - napisał premier.

Wicepremier Szydło, zwracając się do seniorów, wyraziła nadzieję, że programy wprowadzone w ostatnich latach przez rząd PiS "chociaż w pewnym stopniu" poprawiły życie seniorów.

"Państwo, będąc tutaj, swoją obecnością świadczycie, że bez względu na wiek, bez względu na to, jaką pozycję ktoś zajmuje i skąd pochodzi, zawsze ma do wypełnienia ważną misję" - powiedziała Szydło.

"Państwa obecność, państwa funkcjonowanie w środowiskach ma znaczenie nieprzecenione. To wy jesteście ostoją wartości, które dla nas wszystkich są ważne. Bardzo często to państwo jesteście w dzisiejszych trudnych czasach dla rodzin tymi osobami, które powodują, że te rodziny jeszcze chcą ze sobą rozmawiać. Wy jesteście nosicielami naszych najważniejszych treści - tej kultury, tradycji, które wynosimy z domu rodzinnego" - podkreśliła wicepremier.

Z kolei minister Rafalska zaznaczyła, że osoby starsze mogą być i są aktywne, mobilne, pełne pasji. "Chcemy zrobić wszystko, żeby jako rząd współtworzyć te dobre warunki do realizacji zainteresowań, pasji, właśnie w wieku senioralnym. To jest tak, że czasami wcześniejsze obciążenie obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi sprawia, że na nic więcej nie mamy czasu. I dzisiaj te odłożone na wieczne nigdy lektury mogą być przeczytane, pasje odkryte i zrealizowane" - powiedziała szefowa MRPiPS.

Podkreśliła, że swoją aktywność osoby starsze mogą realizować m.in. poprzez udział w dziennych domach i klubach "Senior plus". "Bardzo nas cieszy, że coraz więcej placówek +Senior plus+ powstaje w małych miejscowościach. Widać, że coraz więcej seniorów chce wychodzić z domu i być aktywnymi" - zaznaczyła Rafalska.

Wcześniej na konferencji prasowej szefowa MRPiPS poinformowała, że w 2017 r. 47,8 proc. placówek w ramach programu "Senior plus" powstało w miejscowościach do 3 tys. mieszkańców.

Jak dodała, od 2015 r. na wsparcie aktywności osób starszych przeznaczono 270 mln zł - 120 mln na Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) i 150 mln na program "Senior Plus".

Jedna z uczestniczek spotkania w MRPiPS Lucyna Domurat z Olsztyna przyznała w rozmowie z PAP, że domy i kluby "Senior plus" są potrzebne, szczególnie dla osób samotnych. "Nie pozostają sami w domu, tylko wychodzą. Spotykamy się, rozmawiamy, mamy gimnastykę, basen, wykonujemy szereg robótek - szydełkowych, z papieru. Jesteśmy bardzo zadowoleni" - podkreśliła.

Program "Senior Plus" na lata 2015-20 (znany wcześniej jako "Senior-Wigor") jest skierowany do samorządów prowadzących albo zamierzających otworzyć domy lub kluby dziennego pobytu dla seniorów. Z placówek mogą korzystać osoby powyżej 60. roku życia, które są nieaktywne zawodowo. Seniorzy mogą spędzać czas w ośrodkach od poniedziałku do piątku - przez kilka godzin dziennie. Mogą tam korzystać z pomieszczeń do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. Mają też możliwość zjedzenia ciepłego posiłku.