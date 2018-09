Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer poinformowała, że razem z liderką Inicjatywy Polska Barbarą Nowacką, "rozpoczęły akcję mobilizacyjną", która ma zachęcić kobiety do udziału w wyborach samorządowych. "Jako liderki Koalicji Obywatelskiej zdecydowałyśmy, że to jest naszą rolą, żeby zmobilizować kobiety do pójścia na wybory, szczególnie, że na razie mniej kobiet niż mężczyzn deklaruje chęć pójścia na najbliższe wybory" - mówiła. Lubnauer zapowiedziała, że razem z Nowacką skierują w tej sprawie list do wszystkich środowisk kobiecych.

"Bardzo ważne jest, żeby zmobilizować kobiety do tego, żeby poszły na wybory i zabrały swoje siostry, przyjaciółki, matki, ale również swoich mężów, braci i ojców" - oceniła Lubnauer. "Te wybory wygrają kobiety, ten rząd obalą kobiety" - dodała.

Nowacka wskazywała, że wybory samorządowe - szczególnie dla kobiet - są momentem próby i opowiedzenia się za wizją Polski: czy ma być samorządna, bezpieczna i otwarta, czy ma się zamykać i wykluczać. "Sto lat temu Polki uzyskały prawa wyborcze i nadszedł najwyższy czas, by tych praw wyborczych użyć z całą siłą i mocą" - dodała.

Udział kobiet w życiu społecznym - mówiła Nowacka - jest cywilizacyjną koniecznością. "Jeżdżąc po kraju będziemy, spotykając się z wyborcami i wyborczyniami, ale również naszymi kandydatami i kandydatkami mobilizować do jak największego udziału kobiet w wyborach" - zapowiedziała. Podkreśliła, że podczas tych spotkań Koalicja Obywatelska będzie przedstawiać swój program, który "może spowodować, że Polki wreszcie będą miały równe prawa, równe szanse, będą bezpieczne w domu, w miejscu pracy, będą bezpieczne społecznie i socjalnie".

Posłanka Nowoczesnej Monika Rosa, członkini KOD Aleksandra Śniegocka oraz sekretarz warszawskich struktur Nowoczesnej Marek Szolc zaprezentowali program samorządowy Koalicji Obywatelskiej skierowany do kobiet.

Pierwszy z elementów programu - przedstawiony przez Rosę - nosi tytuł "Polka zdrowa i świadoma". Zakłada on: bezpłatny, 24-godzinny dostęp do ginekologa bez klauzuli sumienia dla wszystkich kobiet (szczególnie niepełnosprawnych), stosowanie standardów opieki okołoporodowej oraz lokalne programy in vitro i szczepień przeciwko HPV.

Szolc prezentował część programu pt. "równe szanse", który ma ułatwić kobietom łączenie kariery zawodowej z macierzyństwem. Zakłada on: rozbudowę sieci żłobków i domów malucha, wsparcie dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz seniorów oraz podpisanie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, która ma zapewnić kobietom m.in. tę samą płacę za tę samą pracę, którą wykonują mężczyźni.

Śniegocka mówiła z kolei o "kobiecie bezpiecznej w mieście". Ta część programu zakłada: kompleksowe wsparcie dla ofiar przemocy domowej, współpracę miast z organizacjami pozarządowymi oraz powołanie miejskiego rzecznika lub rzeczniczki równości.