W czwartek po godz. 10 rozpoczęła się rozprawa komisji weryfikacyjnej na zasadach ogólnych dot. zwrotu nieruchomości przy ul. Marymonckiej 49. Na rozprawę wezwani zostali m.in. beneficjenci decyzji zwrotowej oraz b. radny PiS Edmund Świderski, który w 2004 r., kiedy dzielnica Bielany wydała nieruchomość spadkobiercom, był zastępca dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych.

Maria Szajer podczas swojego swobodnego wystąpienia opowiadała o historii nieruchomość przy ul. Marymonckiej 49. Mówiła, że kamienica należała do jej babci Marii Morzyckiej, która otrzymała ją od swojej matki. Jak dodała, babcia zginęła pod koniec powstania warszawskiego rozstrzelana przez Niemców, a nieruchomość odziedziczył dziadek oraz prababka świadek. Po wojnie kamienica została odremontowana przez właścicieli, ale została im odebrana dekretem Bieruta. Potem rodzina Morzyckich starała się odzyskać nieruchomość pod koniec lat 40., ale bezskutecznie. Kamienicę próbowała odzyskać w latach 90. matka świadek i brat matki. Zarząd nad kamienicą został przywrócony rodzinie świadka w 2004 r.

Szajer wyraziła rozczarowanie i oburzenie tym, że w kontekście kamienicy była nazywana w mediach m.in. "czyścicielką kamienic", "częścią mafii" czy "złodziejem".

Przewodniczący komisji Patryk Jaki pytał Szajer, czy podejmowała działania polegające na tym, żeby osoby, które zamieszkują kamienicę wyprowadziły się z niej. Świadek stanowczo temu zaprzeczyła. "Podeszliśmy do całej sprawy w taki sposób, że chcemy być dobrymi gospodarzami i zarządcami. Jedynym wyjątkiem była sprawa o eksmisje z lokalu nr 19 przeprowadzana jeszcze za czasów, kiedy mój wujek Bolesław Morzycki się tym zajmował" - mówił. Jak dodała, eksmisja dotyczyła lokalu, gdzie mieszkańcy nie mieli umowy najmu z miastem i nie płacili za najem.

Jaki przywołał, że w kamienicy działa grupa mieszkańców zajmująca się niewłaściwym zarządem kamienicą. Świadek przyznała, że to jest grupa, która od paru lat prowadzi "walkę" przeciwko spadkobiercom. Jak mówiła, prawnik wynajęty przez lokatorów, blokował odzyskanie kamienicy. Powiedziała również, że z zebrania został wyrzucony wujek świadka. "Od tej pory najemcy komunalni, pod przewodnictwem rodziny Olewińskich, przejęli zarządzanie. Stworzyli np. zarząd wspólnoty mieszkaniowej bez zawiadamiana nas o zebraniu, kompletnie nas wykluczając" - mówiła Szajer.

"Jak do tej kamienicy się udaje, to jestem przygotowana na wszystko. Bardzo często policja była wzywana, że złodzieje weszli do kamienicy. Odcinano nam domofony" - zeznawała.

Jaki dopytywał, czy te sprawy o których świadek wspominała, były rozstrzygane przez sąd. Szajer mówiła, ze zarząd ustalony przez wspólnotę, został uznany przez sąd za nieistniejący.

Świadek zeznawała, że w wielu sprawach spadkobiercy nie chodzili do sądu. "W tej rozpaczy napisaliśmy zawiadomienie o nękaniu bezustannym, ale przedyskutowaliśmy to między sobą i doszliśmy do wniosku, że to jest tylko zaognianie sprawy, a my chcemy ją łagodzić" - mówiła.

Na pytanie przewodniczącego, dlaczego mieszkańcy walczyli ze świadkiem, odpowiedziała, że "ze strachu przed niewiadomym". "Nieszczęściem jest to, że mieszka tam rodzina państwa Olewińskich. Pani Olewińska jest osobą, która tworzy szereg plotek, pomówień" - mówiła.

Podczas rozprawy Jaki przytoczył również doniesienia medialne wygłaszane przez kandydata komitetu Wygra Warszawa Jana Śpiewaka dot. tego, że żona radnego PiS Edmunda Świderskiego zarządza nieruchomością w ramach swojej firmy Zest. W tym kontekście zapytał Szajer, jak to się stało, że ta firma została wybrana na zarządcę. Świadek powiedziała, że firma pojawiła się w 2007 r. na Marymonckiej. "Danuta Olewińska znalazła firmę Zest i przyprowadziła ją jako kandydata, a myśmy się tylko na to zgodzili nie mając pojęcia, że mąż pani Świderskiej jest czy był radnym z ramienia jakiejkolwiek partii" - mówiła.

Szajer podkreśliła, że nie było żadnego układu między spadkobiercami a Świderskim.