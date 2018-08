Szczerski: Wizy dla Polaków to problem dla USA. To Stany Zjednoczone tracą

Kwestia wiz dla Polaków to problem dla USA. USA tracą na tym, że Polacy nie mogą swobodnie przyjeżdżać do tego kraju ze swoimi świetnymi pomysłami, kapitałem i zdolnościami - ocenił we wtorek szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.