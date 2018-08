Więcej policji i częstsze kontrole są związane z wyjazdami przed przypadającym na 15 sierpnia dniem wolnym od pracy. Jak poinformowała PAP Komenda Główna Policji, każdego roku w tym okresie policjanci notują większy ruch na drogach, co z kolei zwiększa ryzyko "wszelkiego rodzaju zdarzeń niepożądanych, w tym wzrostu liczby wypadków drogowych".

"Rozpoczynamy z przytupem, bo od kaskadowych pomiarów prędkości, które będą prowadzone we wtorek do godz. 22" - powiedział PAP podinsp. Radosław Kobryś z KGP. Kaskadowe pomiary prędkości - jak poinformowała KGP - dotyczą głównie kierowców, którzy przyspieszają po minięciu kontroli drogowej. We wtorek mogą się spodziewać nawet trzech następujących po sobie kontroli. Na tym akcja się jednak nie zakończy, bo większa liczba policyjnych patroli na drogach zaplanowana jest do 16 sierpnia.

"Będziemy stać w tych miejscach, gdzie dochodzi do wypadków i tam gdzie ludzie znacznie przekraczają prędkość, w szczególności na głównych ciągach komunikacyjnych. Chodzi o działanie prewencyjne, nie czyhamy na zwartość portfeli kierowców, ale chcemy, żeby nasz widok wzbudził u nich refleksję, że może lepiej zdjąć nogę z gazu" - powiedział Kobryś.

Dodał, że policjanci w miejscach występowania "znaczących spowolnień i utrudnień" będą ręcznie kierowali ruchem. Będą także reagowali m.in. na "wszelkie nieprawidłowe zachowania kierujących wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego", badali trzeźwość i stan techniczny samochodów oraz kontrolowali prędkość - zarówno laserowymi miernikami prędkości, jak i wideorejestratorami.

Policjanci przypominają, że we wtorek do godziny 22 i w środę w godzinach 8-22 obowiązuje "zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.