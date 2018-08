Lubnauer oceniła, że kandydat na prezydenta Wrocławia musi zadbać o poprawę jakości życia w mieście: o dobrą jakość życia seniorów, dobrą edukację młodzieży i dzieci, czy dobrą jakość transportu miejskiego.

"Uważamy, że bardzo dobrym kandydatem, spełniającym wszystkie te kryteria, zapewniającym kontynuację tego, co było dobre we Wrocławiu - bo to miasto się pięknie rozwija - ale równocześnie proponującym zmiany we wszystkich tych obszarach, w których mieszkańcy oczekują tej zmiany, będzie Jacek Sutryk" - mówiła Lubnauer.

Szefowa Nowoczesnej podkreśliła, że Jacek Sutryk będzie w wyborach na prezydenta Wrocławia startował z list Koalicji Obywatelskiej, ale będzie wspierany także przez inne środowiska (m.in. SLD). "Inne środowiska dadzą to, co według mnie jest najważniejsze, żeby dla Wrocławia wybrać kandydata, który będzie ogniskował jak najszersze poparcie społeczne" - podkreśliła. "Wierzę w zwycięstwo, we Wrocławiu liczy się tylko zwycięstwo, jestem przekonana, że dokonaliśmy najlepszego możliwego wyboru" - oświadczyła Lubnauer.

Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna podkreślił, że wspólny kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Wrocławia to element budowy "koalicji zjednoczonej opozycji". "To Koalicja Obywatelska, która w podstawowej formule składa się z dwóch partii, ale zależy nam na tym, by ona się rozszerzała – o partie polityczne, środowiska, samorządowców, ludzi, którzy pomogą dać Polakom nadzieje, że wybory samorządowe dają szanse byśmy uchronili samorząd przed centralistyczną polityką" - mówił.

Dodał, że kandydatura Sutryka to okazja na spojrzenie, po czterech kadencjach Rafała Dutkiewicza, na Wrocław "w sposób świeży, otwarty i bez obciążeń". "Ta ekipa, którą dziś prezentujemy, takie podejście gwarantuje" - mówił szef PO.

Schetyna, pytany o listy do Rady Miejskiej Wrocławia, powiedział, że będzie to kolejny krok. "Koalicja Obywatelska razem z kandydatem na prezydenta Wrocławia te listy stworzy. Muszą one dać gwarancje większości w radzie miasta, który będzie wsparciem dla prezydenta Sutryka" - powiedział.

Podczas konferencji poseł Nowoczesnej Michał Jaros poinformował, że zrezygnował z kandydowania na prezydenta Wrocławia. "Dziś nadszedł czas, kiedy trzeba wspólnie walczyć o najważniejsze wartości: o demokrację, o wolność, o samorządy. To jest czas, kiedy musimy szukać rozwiązań, które pozwolą nam na realne zmiany we Wrocławiu - mieście, które kocham, które zasługuje na te zmiany" - mówił Jaros.

Zdaniem posła Nowoczesnej, sytuacja polityczna wymaga od polityków opozycji szczególnej odpowiedzialności i poszukiwania kompromisu. "Dzisiaj musimy się łączyć, a nie dzielić. Dlatego jestem tutaj, dlatego jestem w Koalicji Obywatelskiej" - podkreślił.

"W tym miejscu chcę powiedzieć: proszę głosować na Jacka Sutryka. Wierzę w to, że Jacek Sutryk zostanie jesienią tego roku prezydentem Wrocławia, a ja będę z nim w jego drużynie" - oświadczył Jaros.

Nowoczesna udzieliła poparcia w wyborach na prezydenta stolicy Dolnego Śląska Jackowi Sutrykowi już w maju. Obecny dyrektor Departamentu Spraw Społecznych wrocławskiego magistratu jest związany z prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem. Nowoczesna tworzy ze środowiskiem Dutkiewicza koalicję w Radzie Miejskiej Wrocławia.

Jacek Sutryk podkreślił, że zawiązanie porozumienia jest "wyjątkowe". "To porozumienie sił prodemokratycznych i sił myślących samorządowo – ludzi i środowisk, którym zależy na ochronie tego dobrego, co działo się we Wrocławiu przez ostatnie lata" – mówił.

Dodał, że członkowie Koalicji Obywatelskiej oraz środowisko samorządowe, z którego się wywodzi, "bardzo podobnie myślą o Wrocławiu". "Podobnie też rozumiemy te wyzwania, które stoją przed miastem. Stawiam też tezę, że każdy, kto przystąpi do jesiennych wyborów, będzie w bardzo podobny sposób o tych wyzwaniach mówił; to, co będzie nas różniło, to wiarygodność w późniejszej realizacji pewnych postulatów" - mówił.

W lipcu liderzy PO i Nowoczesnej ogłosili we Wrocławiu zamiar tworzenia Koalicji Obywatelskiej we wszystkich powiatach Dolnego Śląska, a także w ośmiu miastach prezydenckich. Porozumienie ma objąć m.in. wspólne listy do rady miasta Wrocławia oraz wystawienie wspólnego - wskazanego przez Nowoczesną - kandydata na prezydenta stolicy Dolnego Śląska. Wówczas też PO wycofało poparcie dla Kazimierza M. Ujazdowskiego, który był kandydatem tej partii na fotel prezydenta Wrocławia. W zeszły tygodniu Ujazdowski zrezygnował ze startu w wyborach.

Start w wyborach prezydenckich we Wrocławiu, oprócz Sutryka, ogłosili dotychczas posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka, Jerzy Michalak - kandydat Dolnośląskiego Ruchu Samorządowego, Marta Lempart, liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, która wystartuje z komitetu "Wrocław dla wszystkich", Małgorzata Tracz z Partii Zieloni, Katarzyna Obara-Kowalska (Bezpartyjni) i Robert Butwicki, któremu poparcia udzielił Kornel Morawiecki lider ugrupowania Wolni i Solidarni.