W ciągu sześciu pierwszych miesięcy tego roku deweloperzy dostarczyli na rynek 729 tys. m kw. nowej powierzchni magazynowej, co stanowi rekord w historii branży - wynika z najnowszego raportu CBRE - jednej z największych nas świecie firm doradczo -inwestycyjnych. Kolejnych 2,3 mln m kw. jest w budowie.

Duża liczba rozpoczętych inwestycji jest efektem rosnącego popytu, który w pierwszym półroczu tego roku był o 20 proc. większy niż rok temu. Mimo stale zwiększającej się liczby magazynów, dostępność wolnej powierzchni jest wciąż ograniczona, a wskaźnik pustostanów spada; w I półroczu 2018 roku wyniósł tylko 4 proc., co jest najniższym wynikiem w historii i oznacza spadek o 0,7 pp. wobec I kwartału 2018.

"Uczestnicy rynku logistycznego nabrali tempa, co widać zarówno we wskaźniku powierzchni magazynowej będącej w budowie, ponadprzeciętnej aktywności najemców oraz niskim wskaźniku pustostanów - potwierdza Wojciech Kosiór, Director Head of BTS & Integrated Services w CBRE. Dodaje, że z zebranych danych wynika, że aż w czterech regionach, czyli centralnym, północnym, zachodnim oraz w Szczecinie, wskaźnik pustostanów znajduje się na poziomie poniżej 1 proc. W pozostałych częściach Polski - poza Warszawą - wynosi poniżej 10 proc. "To historyczne wyniki, których nie zanotowaliśmy nigdy wcześniej" – komentuje Kosiór.

Dużą aktywność deweloperów widać nie tylko we wskaźnikach, ale też w dużej liczbie projektów logistycznych. Łącznie jest ich w całej Polsce aż 65. Największe rozpoczęte w drugim kwartale 2018 roku to m.in. Panattoni BTS Leroy Merlin, Panattoni Park Stryków III i Panattoni BTS Bolesławiec. Najwięcej buduje się w Polsce Centralnej, gdzie powstaje 28 proc. całkowitej powierzchni magazynowej. Rynek nieruchomości logistycznych rozwija się dynamicznie również na Śląsku, we Wrocławiu i w regionie Wschodnim.

Eksperci CBRE zwracają uwagę, że w tym roku na znaczeniu zyskują mniejsze obiekty magazynowe położone bliżej miast. Popularność tego typu rozwiązań wynika z rosnącego znaczenia koncepcji „logistyki miejskiej”. Takie projekty powstają m.in. w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Szczecinie.

"Logistyka miejska i jej rosnące znaczenie to pochodna rozwoju sektora e-commerce. Klienci oczekują, że otrzymają zamówienie ze sklepu internetowego tak szybko, jak to możliwe. Dlatego tworzy się zapotrzebowanie na logistykę "ostatniej mili", która właśnie umożliwia dostarczanie zamówień do klientów w maksymalnie krótkim czasie – wyjaśnia Wojciech Kosiór.

autor: Ewa Wesołowska