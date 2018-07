Stołeczny ratusz przekazał w środę, że sąd wydał postanowienia, na mocy których ratusz może tymczasowo administrować dwiema nieruchomościami, co do których decyzje wydała komisja weryfikacyjna. Chodzi o kamienice przy ul. Hożej 25a i Marszałkowskiej 43. Miejscy urzędnicy podkreślili, że to ratusz złożył w tej sprawie wnioski do sądu; mówili o "przełomowych" decyzjach sądu.

Kaleta odniósł się do tych informacji na briefingu prasowym przed resortem sprawiedliwości. Podkreślił, że przejęcie w zarząd tych nieruchomości przez miasto było postanowieniem komisji weryfikacyjnej. "Miasto może wyegzekwować decyzję komisji dzięki odpowiedniemu postanowieniu sądu o zabezpieczenie powództw miasta o wydanie nieruchomości" - powiedział Kaleta. "Kładzie to kłam narracji miasta, która powielana jest od wielu tygodni w zakresie niemożności egzekwowania decyzji komisji weryfikacyjnej" - dodał.

Kaleta podkreślił, że kiedy miasto po raz pierwszy podniosło, że nie może obejmować w zarząd nieruchomości zwracanych przez komisję, komisja przygotowała precyzyjna instrukcję, jak należy postępować, jeśli beneficjenci decyzji dobrowolnie nie będą chcieli przekazywać nieruchomości.

Jak zaznaczył, m. st. Warszawa skonstruowało wniosek do sądu, o tożsamej treści, z tym, co komisja wskazała w swojej instrukcji. Według Kalety miasto wykonuje swoje obowiązki w taki sposób, jak wskazała to komisja. "Dzisiaj wiemy, że w stosunku do dwóch nieruchomości wykonanie instrukcji komisji weryfikacyjnej okazało się być skuteczne" - podkreślił Kaleta.

Przywołał fragment instrukcji komisji przekazanej pod koniec maja do miasta. "W przypadku braku możliwości dobrowolnego przejęcia zarządu nad nieruchomością, m.st. Warszawa występując z powództwem o wydanie nieruchomości, może domagać się udzielenia przez sąd zabezpieczenia (...) poprzez nakazanie beneficjentom uchylonej decyzji reprywatyzacyjnej nieprzeszkadzanie powodowi, tj. m.st. Warszawa w działaniach mających na celu objęcie nieruchomości w zarząd".

Dyrektor Departamentu Prawa Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Kamil Zaradkiewicz podkreślił, że miasto ma instrumenty w postaci wystąpienia do sądu także o zabezpieczenie, które umożliwia natychmiastowe wykonanie obowiązku przejęcia nieruchomości w zarząd. "Co się dzieje i bardzo się z tego cieszymy" - dodał Zaradkiewicz.

Ratusz powinien też na mocy decyzji komisji weryfikacyjnej przejąć w zarząd nieruchomości przy Poznańskiej 14, Nowogrodzkiej 6a, Schroegera 72 oraz Hożej 25.

Według szefa komisji weryfikacyjnej Patryka Jakiego "zarząd tych nieruchomości już dawno można było przejąć". Miasto tłumaczy, że z uwagi na braki w przepisach o komisji weryfikacyjnej, musi występować do sądów z pozwami wobec dotychczasowych zarządców tych nieruchomości. Chodzi o to, aby w pełni przejąć zarząd nad zwracanymi przez komisję weryfikacyjną nieruchomościami.

Komisja weryfikacyjna od czerwca ub. roku bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.