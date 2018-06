Z informacji podanych w poniedziałek przez niektóre ogólnopolskie media wynika, że w 2018 r. aukcja Pride of Poland nie odbędzie się w tej samej formie, co w latach poprzednich. Według mediów tegoroczne wydarzenie przyjmie nazwę "Janów Podlaski Auction & Summer Arabian Horse Sale", czyli "Letnia aukcja i sprzedaż koni arabskich z Janowa". Ponadto do głównej aukcji, koni nie będą mogli zgłosić właściciele prywatnych stadnin. Media podają również, że aukcja będzie zamknięta dla publiczności i niedostępna w internecie.

Kluzik-Rostkowska podczas konferencji prasowej oceniła, że 50 lat prestiżu i dumy aukcji konia arabskiego w Janowie Podlaskim dobiegło końca. "Od dwóch lat jesteśmy świadkami wygaszania aukcji, która powodowała, że jesteśmy dumni z Janowa Podlaskiego. Byliśmy najlepsi w świecie" - zaznaczyła.

Jej wskazała, "dotarliśmy do momentu w którym minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel powiedział koniec, i już nie będzie aukcji w Janowie Podlaskim". "Nie będzie dumy, nie będzie prestiżu; będzie wyprzedaż konia arabskiego. Mam nadzieję, że upadek aukcji w Janowie Podlaskim na zawsze pozostanie symbolem tej podłej zmiany jaką funduje PiS" - podkreśliła posłanka.

Zdaniem posła PO Michała Szczerby "to jest niebywały skandal, że w tym roku aukcja Pride of Poland, która była dumą polski przez ostatnie 50 lat nie odbędzie się".

Szczerba wskazał, że w ciągu dwóch ostatnich lat prezesi stadniny zmieniali się czterokrotnie. "To jest symbol też upadku tego wszystkiego, co dzieje się w Janowie Podlaskim. W tym roku nie odbędzie się Pride of Poland, odbędzie się letnia wyprzedaż" - dodał.

Poseł powiedział też, że wokół aukcji pojawiają się znaki zapytania i niebezpieczne zjawiska. "Mamy wrażenie, że ta aukcja jest - w nowej formule wyprzedaży - budowana pod konkretne zamówienia" - ocenił.

Szczerba wskazał, że poszczególne konie nie są w ogóle promowane, wstęp na aukcję będzie możliwy tylko ze specjalnymi zaproszeniami, co - według niego - będzie limitowało kontrolę społeczną, brakuje przekazu internetowego, a publiczność nie biedzie wpuszczana na aukcję. "Nikt nie będzie patrzył na ręce, a chodzi o duże pieniądze. Nie wiadomo też, kto jest organizatorem tej aukcji" - dodał.

W marcu b.r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował, że tegoroczny Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi - który w ubiegłych latach poprzedzał aukcję "Pride of Poland" - odbędzie się na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie w dniach 10-12 sierpnia.

Pierwsza aukcja koni arabskich w Janowie Podlaskim została zorganizowana w 1970 roku. Nazwa "Pride of Poland" została jej nadana w roku 2001. Aukcja w Janowie Podlaskim stała się z czasem swoistym barometrem światowych cen wierzchowców, kształtującym podaż i popyt na konie arabskie. Najwyższe ceny na aukcji licytowane były w latach 80. XX wieku. Wtedy to padały rekordy cenowe: ogier El Paso został sprzedany za milion dolarów.

Stadnina koni arabskich w Janowie Podlaskim u ubiegłym roku obchodziła 200-lecie istnienia.