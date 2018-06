Kobieta przybyła do Iraku na jesieni 2015 r. z trojgiem dzieci i mężem Maximilienem Thibaut, który walczył później w szeregach Państwa Islamskiego (IS). Boughedir została schwytana w Mosulu i uznana za winną nielegalnego przekroczenia granicy, za co została skazana na 7 miesięcy więzienia. Na poczet kary zaliczono jej wcześniejszy pobyt w areszcie. Jednak nie odesłano jej do kraju a Rada Najwyższa Sędziów uznała, że młoda kobieta powinna być osądzona za "terroryzm".

Boughedir tłumaczyła przed sądem w Bagdadzie, że nie jest terrorystką i nie walczyła w szeregach IS, gdzie było wiele kobiet ze swoimi mężami, które nie wierzyły w Daesh (akronim Państwa Islamskiego). Podkreślała też, że mąż groził jej zabraniem dzieci, jeśli będzie chciała wydostać się z Iraku. (PAP)