Propozycja KE: Do Polski trafi prawie o jedną czwartą mniej środków unijnych

Komisja Europejska ma zaproponować we wtorek nową metodologię podziału pieniędzy na politykę spójności, przez co do Polski trafi ponad 23 proc. mniej funduszy niż obecnie - dowiedziała się PAP ze źródeł w Brukseli.