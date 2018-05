Teren Starej Rzeźni, liczący niemal 5,5 ha położony jest w północnej części centrum Poznania w obrębie ul. Garbary, Grochowe Łąki i Północnej. Stara Rzeźnia istnieje od 1900 roku – w chwili otwarcia zakłady mięsne były jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie.

Biuro prasowe poznańskiego magistratu przypomniało, że po II wojnie światowej obiekt został zmodernizowany, ale w latach 90. XX wieku produkcję przeniesiono poza miasto. Od tego czasu budynki zakładowe wykorzystywane są tylko sporadycznie, np. przy okazji targów staroci czy rozmaitych imprez kulturalno-gastronomicznych.

Teren Starej Rzeźni zakupił Vastint Poland. Deweloper chce na tych terenach wybudować m.in. mieszkania, stworzyć miejsca do pracy. Powstać ma także ogólnodostępna przestrzeń publiczna. Powierzchnia przyszłej zabudowy ma wynieść to ok. 70 tys. m kw. Inwestor podkreślił, że rewitalizując ten teren zachowa jego postindustrialny styl dawnych zakładów.

„Wstępna koncepcja urbanistyczna zakłada połączenie współczesnych rozwiązań architektonicznych z historycznym kontekstem miejsca. Na terenie nieruchomości zachowały się zabudowania z przełomu XIX i XX wieku, m.in. hala główna, kotłownia, maszynownia, wieża wodna, z których część po rewitalizacji będzie stanowić atrakcyjną, centralną część nowego założenia” – wskazał cytowany w komunikacie dyrektor zarządzający Vastint Poland Roger Andersson.

„Powstanie tu ogólnodostępna przestrzeń o funkcjach handlowych i artystyczno-wystawienniczych. Pozostała część działki zostanie przeznaczona głównie na funkcje mieszkalne z elementami usług. Prace koncepcyjno-projektowe potrwają dwa lata. Mam nadzieję, że ich ostateczny kształt spotka się z przychylnym przyjęciem ze strony mieszkańców Poznania” – dodał.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreślił z kolei, że „dla inwestorów jak Vastint Poland bardzo ważne jest to, by po drugiej stronie mieć wiarygodnego partnera. A takim są władze Miasta, które swoją politykę realizują w sposób przemyślany i konsekwentny”.

„W tym przypadku chodzi o zrównoważony transport czy rewitalizację centrum. Inwestycje o takiej skali nie biorą się znikąd, impuls dają inwestycje miejskie. Stwarzają one warunki do realizacji takich projektów, jak zagospodarowanie terenu po Starej Rzeźni Miejskiej” – tłumaczył Jaśkowiak.

Dodał, że działania władz miasta, ukierunkowane są na powrót ludzi do centrum. „Wiemy też, czego potrzebują inwestorzy, by podejmować decyzje o swoich projektach. A takim dzięki decyzjom ożywają konkretne obszary. Ten projekt przywróci świetność historycznym budynkom. Przekształci ten obszar w intersujący architektonicznie fragment centrum, zapełniając go ludźmi” – zaznaczył prezydent Poznania.

Vastint Poland jest częścią Grupy Vastint, międzynarodowej organizacji działającej na europejskim rynku nieruchomości od ponad 25 lat. Teren Starej Rzeźni będzie trzecią inwestycja, jaką firma zrealizuje w stolicy Wielkopolski. (PAP)

autor: Anna Jowsa