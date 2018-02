O planach Hermelińskiego - po posiedzeniu PKW - poinformowano na Twitterze Komisji. "PKW prosi o spotkanie ministra @jbrudzinski w sprawie transmisji z lokali wyborczych i pieniędzy na wybory - W.Hermeliński po posiedzeniu PKW" - napisano.

Wcześniej szef PKW wielokrotnie zwracał uwagę, że zmiany wprowadzone w Kodeksie wyborczym wymagają zwiększenia środków finansowych na organizację wyborów samorządowych. Szefowa KBW Beata Tokaj w ubiegłym tygodniu skierowała w tej sprawie pismo do premiera Matusza Morawieckiego.

Głównym adresatem pisma był premier, ale zostało ono skierowane także do wiadomości innych najważniejszych osób w państwie, m.in. prezydenta Andrzeja Dudy, marszałków Sejmu i Senatu: Marka Kuchcińskiego i Stanisława Karczewskiego, do minister finansów Teresy Czerwińskiej, a także do przewodniczących klubów parlamentarnych i poselskich.

W liście szefowa KBW podkreśliła, że w związku z nowelą Kodeksu wyborczego znacząco wzrosły koszty przeprowadzenia wyborów i referendów; wzrost ten oszacowany został na ponad 605 mln zł. W związku z tym - jak zaznaczyła Tokaj - konieczne jest znowelizowanie budżetu państwa na 2018 r.

Jak dodała, wzrost środków finansowych szacowany jest na kwotę 605 154 403 zł, w tym 7 004 403 zł na finansowanie Krajowego Biura Wyborczego oraz 598 150 000 zł w rezerwie celowej na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów.

Nowelizacja Kodeksu wyborczego weszła w życie 31 stycznia. Przewiduje ona m.in., że PKW powoła 100 nowych komisarzy wyborczych w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy na 5-letnią kadencję spośród osób mających wykształcenie wyższe prawnicze oraz dających rękojmię należytego pełnienia tej funkcji. Kandydatów na komisarzy przedstawi PKW szef MSWiA. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do kandydatów, PKW niezwłocznie poinformuje o nich ministra, który wskaże nowych kandydatów. W przypadku niepowołania komisarzy przez PKW, powoła ich minister.

Zgodnie z ustawą w każdej gminie działać będą urzędnicy wyborczy, powoływani przez szefa Krajowego Biura Wyborczego. Będą oni tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych. Do zadań urzędników wyborczych należeć będzie m.in. przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji, a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych.

Nowelizacja przewiduje też, że od rozpoczęcia pracy przez komisję ds. przeprowadzenia głosowania do podpisania protokołu przez komisję ds. ustalenia wyników głosowania prowadzona będzie internetowa transmisja z lokalu wyborczego. Informacje o dostępie do transmisji będą podane co najmniej na 24 godziny przez rozpoczęciem głosowania na stronie internetowej PKW. W przypadku, gdyby transmisja była niemożliwa z przyczyn technicznych, czynności w lokalu wyborczym będą nagrywane a następnie udostępniane na stronie internetowej PKW. (PAP)

autor: Aleksandra Rebelińska